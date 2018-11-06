Харьков

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Юлия Светличная избрана вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных и местных властей Совета Европы

Юлия Светличная избрана вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных и местных властей Совета Европы
Юлия Светличная избрана вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных и местных властей Совета Европы Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная избрана вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных и местных властей Совета Европы.
В Страсбурге проходит 35-я сессия Совета Европы, где Украину представляет председатель ХОГА Юлия Светличная.

Основной темой форума стала целостность и этичное поведение местных и региональных избирательных представителей.

В рамках сессии прошло празднование 30-й годовщины принятия Европейской хартии местного самоуправления и избран новый президент конгресса и новые президенты Палаты регионов и Палаты местных властей.

На должность вице-президента Палаты Регионов Конгресса региональних и местных советов Совета Европы во второй раз избрана Юлия светличная. 

«Продолжаем отстаивать интересы Украины!» – cообщила Юлия Светличная в ФБ.



На форуме обсуждается миграция, прозрачность и открытость власти, конфликты интересов на местном и региональном уровнях.
Справка
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы был основан в 1994 году и представляет местные и региональные власти 47 государств-членов Совета Европы.

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