Юлия Светличная избрана вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных и местных властей Совета Европы

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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы был основан в 1994 году и представляет местные и региональные власти 47 государств-членов Совета Европы.

В Страсбурге проходит 35-я сессия Совета Европы, где Украину представляет председатель ХОГА Юлия Светличная.Основной темой форума стала целостность и этичное поведение местных и региональных избирательных представителей.В рамках сессии прошло празднование 30-й годовщины принятия Европейской хартии местного самоуправления и избран новый президент конгресса и новые президенты Палаты регионов и Палаты местных властей.На должность вице-президента Палаты Регионов Конгресса региональних и местных советов Совета Европы во второй раз избрана Юлия светличная.«Продолжаем отстаивать интересы Украины!» – cообщила Юлия Светличная в ФБ.На форуме обсуждается миграция, прозрачность и открытость власти, конфликты интересов на местном и региональном уровнях.