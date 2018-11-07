Под Харьковом двое налетчиков жестоко поплатились за нападение на пенсионерку 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Харьковщине суд определил судьбу 43-летнего жителя Донецкой области, который вместе с собутыльником напал на старушку в городе Изюме.

Случай произошел в феврале 2018 года. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, на ж/д вокзале в Святогорске мужчина познакомился с 26-летним парнем. Они выпили в привокзальном кафе и решили поехать в Изюм, чтобы там продолжить общение. Но денег на дальнейшие гулянья в другом городе им не хватило, и тогда старшему, ранее судимому собутыльнику пришла в голову идея разжиться финансами у местных.



Они перелезли через забор первого попавшегося двора, забрались в дом и напали на пожилую хозяйку. Бабушку связали поясом от халата и вынесли из дома все, что имело хоть какую-то ценность. В итоге у них в руках оказалось 66 гривен – больше у старушки ничего не было.



Младшего из нападавших – жителя Краматорска - задержали в тот же вечер и вскоре посадили на 4,5 года. Второго ловили четыре месяца. На днях Изюмский горрайонный суд определил ему аналогичное наказание.