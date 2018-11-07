Общество

  • 63
    •  / 

Суд в Харькове определился с «зеваками», якобы глазевшими на захват ХОГА

Суд в Харькове определился с «зеваками», якобы глазевшими на захват ХОГА
Киевский районный суд вынес приговоры четверым участникам захвата Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года.
Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений, сообщает newsroom

По данным следствия, уроженцы Крыма, Запорожья и Харькова поддались призывам сепаратистов и 7 апреля участвовали в захвате здания ХОГА. После этого мужчины расположились на различных этажах, пока на следующее утро не были задержаны спецподразделением "Ягуар". Во время столкновений под обладминистрацией легкие телесные повреждения получили сотрудники правоохранительных органов, курсанты и их преподаватели.

В ходе разбирательства ни один из подсудимых не признал своей вины. Все они утверждали, что в момент задержания находились рядом со зданием ОГА или "зашли туда из любопытства". Впрочем, показания злоумышленников опровергли свидетели и записи с видеокамер. Судья Наталья Бородина признала мужчин виновным по статье 294 УК Украины ("массовые беспорядки") и приговорила их к пяти годам лишения свободы, однако заменила реальное наказание на двухлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3194.79 грн
10 RUB 4.2363 грн
100 USD 2795.58 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи