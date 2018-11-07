Харьковская таможня пополнила бюджет солидными деньгами 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Свыше 10 миллиардов гривен направила Харьковская таможня ГФС в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года перечисления увеличились на 9%.



В октябре текущего года таможней перечислен 1 млрд 200 млн грн. Перечисление за октябрь увеличились в сравнении с октябрем в прошлом году на 5%.



Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:

- котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачены налоги 1 миллиард 73 млн грн.;

- масло моторное, уголь каменный - 947,8 млн грн.;

- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них - 929,7 млн. грн.;

- минеральные удобрения - 861,8 млн. грн.;

- табак и промышленные заменители табака - 832 млн. грн.



С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 29 миллионов тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и свыше 4 миллионов граждан. За октябрь текущий год пропущен 4 миллиона тонн грузов, 198 тысяч транспортных средств и 428 тысяч граждан.



С начала года таможней заведено 2666 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 34 миллиона 905 тысяч гривен, которые на 1507 дел больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На протяжении октября 2018 года заведен 484 дела о нарушении таможенных правил на общую сумму 1 миллион 528 тысяч гривен, которые на 364 дела больше в сравнении с октябрем 2017 года.



За 10 месяцев 2018 года таможней рассмотрено 1815 дел о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 6 миллионов 163 тысячи гривен. На протяжении октября 2018 года таможней рассмотрено 255 дел о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 787 тысяч гривен.