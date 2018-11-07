Харьков

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В Харьков съедутся «бездорожники»

В Харьков съедутся «бездорожники»
Cоревнования по офф-роуд (бездорожье) и выставка автомобилей пройдут 9-11 ноября в Харькове.
В мероприятии примут участие около тысячи спортсменов из Украины и стран зарубежья.

9 ноября на пл. Свободы состоится открытие соревнований, парад и выставка техники участников. Начало – в 12:00. 

10 ноября в поселке Безлюдовка  пройдет трофи-гонка (детская и взрослая), а 11 ноября – гонка RFC (детская и взрослая гонки) и награждение участников. Начало соревнований – в 9:00.

Категории участников: автотуризм, рейд, хард, супер хард, ATV спорт, UTV спорт, ATV, UTV туризм, мото, детские категории.

В связи с выставкой движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера, будет запрещено с 8:00 8 ноября до 18:00 9 ноября.

На этот период автобусы №20э, 65э, 119э, 217э и 296э будут курсировать так: ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.

Также 8 и 9 ноября будет приостановлена работа парковки на площади: от ул. Тринклера до ул. Сумской.
Справка
Офф-роуд (англ. off-road – бездорожье) – вид активного отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на внедорожнике. Экипаж машины состоит как минимум из двух человек: пилота и штурмана. Штурман занимается навигацией, определяет маршрут движения, руководит действиями пилота во время прохождения бездорожья. Пилот ведет машину и должен обладать хорошими навыками внедорожного и экстремального вождения.


Офф-роуд мероприятия можно разделить на две категории: спорт и активный отдых. Это внедорожные экспедиции, рейды, фестивали, спортивные чемпионаты, трофи-рейды, ралли-рейды.

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