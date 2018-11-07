Стало известно, чем может «аукнуться» пережитый в детстве стресс

Об этом сообщает
Naked-science.
Ученые из университета штата Пенсильвания продемонстрировали работу, в которой рассказали о превращении глиальных клеток в нейроны in vivo, а их коллеги из Университета штата Огайо акцентировали внимание на мастоцитах (тучных клетках), влияющих на развитие депрессии.
– Эти иммунные клетки, задействованные в аллергических реакциях, нейробиологи обычно игнорировали, но сейчас на примере грызунов мы видим, что они могут оказывать влияние на поведение, особенно после детской травмы,- отметила одна из участниц исследования Кэтрин Ленц
Ранее эта же команда ученых провела эксперимент, в котором показала, что мастоциты усилили маскулинную манеру поведения у грызунов, а их отсутствие у самцов лишило тех сексуальной заинтересованности в самках. Сейчас они поставили другой опыт, в котором изучали, как стрессовые ситуации в раннем возрасте влияют на количество мастоцитов.
В эксперименте авторы сравнивали травмированных и не травмированных крыс, разделяя их по половому признаку.
Травмой считалось отлучение детенышей от матерей на продолжительные промежутки времени. По словам Ленц, крысы, подвергшиеся стрессу, имели на 30% больше тучных клеток, чем их обычные сородичи.
"Количество мастоцитов у самцов преобладало над показателем самок. Она считает, это соотносится с тем фактом, что мужчины в человеческом обществе больше подвержены детским травмам", - отмечается в сообщении.
По мнению сотрудников лаборатории, увеличенное количество мастоцитов может быть связано с изменением гематологического барьера, который становится более проницаемым, что приводит к изменениям в развитии мозга и депрессиям. Дальнейшие усилия ученых будут направлены на то, чтобы проверить эту гипотезу.
У некоторых людей депрессия может быть эпизодической, которая проходит в течение нескольких недель или месяцев. У других людей с диагнозом клиническая депрессия состояние может сохраняться в течение многих лет, влияя на их качество жизни.