В Харькове зафиксирован случай опаснейшего заболевания

По информации
Харьковского областного лабораторного центра, ЧП произошло на улице Искринской. Местная жительница заботилась о кошке. Когда животное заболело, женщина и ее подруга пытались ее самостоятельно лечить, и при попытке оказать помощь кошка укусила одну из женщин.
Диагноз "бешенство" был лабораторно подтвержден. Пострадавшая женщина направлена для получения антирабического лечения. Проведение противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в очаге продолжается.
Для справки.
По состоянию на 6 ноября в Харьковской области зарегистрировано 89 случаев бешенства животных: у 42 кошек, 23 собак, 10 лисиц, 2 куниц, 1 енотовидной собаки, 10 голов крупного рогатого скота и 1 козы. Пострадали от бешеных животных 164 человек. В Харькове в текущем году заболевание бешенством диагностировали у 4 котов.