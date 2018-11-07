Здоровье

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В Харькове зафиксирован случай опаснейшего заболевания

В Харькове зафиксирован случай опаснейшего заболевания
В Харькове женщину укусила бешеная бездомная кошка.
По информации Харьковского областного лабораторного центра, ЧП произошло на улице Искринской. Местная жительница заботилась о кошке. Когда животное заболело, женщина и ее подруга пытались ее самостоятельно лечить, и при попытке оказать помощь кошка укусила одну из женщин.

Диагноз "бешенство" был лабораторно подтвержден. Пострадавшая женщина направлена ​​для получения антирабического лечения. Проведение противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в очаге продолжается.

Для справки. По состоянию на 6 ноября в Харьковской области зарегистрировано 89 случаев бешенства животных: у 42 кошек, 23 собак, 10 лисиц, 2 куниц, 1 енотовидной собаки, 10 голов крупного рогатого скота и 1 козы. Пострадали от бешеных животных 164 человек. В Харькове в текущем году заболевание бешенством диагностировали у 4 котов.

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