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Ученые придумали, как привлечь к Земле внимание инопланетян

Ученые придумали, как привлечь к Земле внимание инопланетян
Исследователи предлагают создать "маяк", который будет видим на расстоянии 20 тысяч световых лет.
Выпускник Массачусетского технологического института Джеймс Кларк заявил о том, что с помощью лазерной технологии на Земле можно создать "маяк", который будет заметен на расстоянии 20 тысяч световых лет и сможет привлечь внимание инопланетных астрономов, если те существуют, сообщает ЗН со ссылкой на Phys.org.

Для своей разработки Кларк предложил использовать лазер мощностью 1-2 мегаватт и телескоп, диаметр основного зеркала которого составляет 30-45 метров. В результате можно будет создать луч инфракрасного света, который будет достаточно сильным для того, чтобы выделяться на фоне энергии Солнца.

По мнению ученого, этот луч может быть замечен инопланетными астрономами, которые занимаются изучением нашего региона Млечного Пути, особенно, если они находятся в ближайших системах, например, на планетах, которые вращаются вокруг Проксимы Центавра. Кларк подчеркивает, что если этот лазер будет замечен инопланетными астрономами, они могут использовать такую же технологию для того, чтобы связаться с жителями Земли.

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