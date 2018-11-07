Меленьким харьковчанам достанется больше денег 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 1 декабря размер алиментов в Украине увеличится.

Причина – повышение прожиточного минимума на 76 гривен, и теперь его новый размер, в среднем, будет равняться 1 853 гривнам.



В частности:



- для детей до 6 лет -1 626 грн;



- для детей от 6 до 18 лет — 2 027 грн;



- для трудоспособных лиц – 1 921 грн;



- для лиц утративших трудоспособность – 1 497 грн.



Напомним, в конце августа правительство существенно увеличило минимальный размер алиментов, и приравнял его к прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста. Следовательно, матери-одиночки должны получать не менее 1 626 гривен (дети младше 6 лет) и 2 027 гривен (дети старше 6 лет).



К слову, изначально сумма алиментов исчислялась как 30% от прожиточного минимума, а затем ее повысили до 50%.