Общество

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Меленьким харьковчанам достанется больше денег

Меленьким харьковчанам достанется больше денег
С 1 декабря размер алиментов в Украине увеличится.
Причина – повышение прожиточного минимума на 76 гривен, и теперь его новый размер, в среднем, будет равняться 1 853 гривнам.

В частности:

- для детей до 6 лет -1 626 грн;

- для детей от 6 до 18 лет  — 2 027 грн;

- для трудоспособных лиц – 1 921 грн;

- для лиц утративших трудоспособность – 1 497 грн.

Напомним, в конце августа правительство существенно увеличило минимальный размер алиментов, и приравнял его к прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста. Следовательно, матери-одиночки должны получать не менее 1 626 гривен (дети младше 6 лет) и 2 027 гривен (дети старше 6 лет).

К слову, изначально сумма алиментов исчислялась как 30% от прожиточного минимума, а затем ее повысили до 50%.

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