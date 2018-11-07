Под Харьковом Нацгвардия прочесывает лес, в котором нашли тело девочки: фото-факт 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Нацгвардия сегодня, 7 ноября, проводит поисковые работы в лесу в Покотиловке, в котором нашли тело Алисы Онищук.