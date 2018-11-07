Под Харьковом Нацгвардия прочесывает лес, в котором нашли тело девочки: фото-факт

Об этом сообщает
KHARKIV Today.
– Батальон Нацгвардии задействован в поисковых работах. Бойцы совместно с полицией ищут вещественные доказательства, касающиеся уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы, - рассказал пресс-секретарь Нацгвардии в Харьковской области Дмитрий Образцов.
По его словам, поисками вещественных доказательств будут заниматься сегодня, 7 ноября, в течение всего дня.
Напомним, жительница поселка Бабаи Алиса Онищук 2 ноября отправилась утром на учебу в Харьков, однако домой так и не вернулась. Вечером того же дня мать девочки обнаружила кроссовок дочери на станции "Покотиловка". Около 20:50 женщина заявила в полицию о пропаже подростка, через несколько часов ученицу архитектурно-строительного колледжа нашли мертвой в лесополосе в поселке Покотиловка. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). Установлено, что девочка была изнасилована и задушена.