Bloomberg: новые Boeing 737 MAX 8 могут срываться в крутое пике 7 ноября 2018 г. источник 0 0

Компания Boeing отправит предупреждение для всех пользователей самолета Boeing 737 MAX 8 о возможности сбоя в процессе полета, способного привести к авиакатастрофе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.



Собеседник агентства сообщил, что из-за возникновения неисправности и некорректных показаний системы контроля полета самолет может сорваться в неконтролируемое крутое пике. Информация об этом была получена в ходе изучения "черного ящика" авиалайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, для которого 29 октября подобное сваливание стало фатальным - он упал в воды Яванского моря, унеся с собой 189 жизней.



Компания планирует отправить сообщение всем авиаперевозчикам, использующим данный тип самолета, 7 ноября по времени Джакарты. В нем будут содержаться указания для пилотов для того, чтобы избежать опасных ситуаций.



Пассажирский авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился менее чем через четверть часа после вылета из аэропорта Джакарты 29 октября 2018 года. Самолет упал в воду в районе острова Ява. На борту находилось 189 пассажиров и членов экипажа. Граждан Украины среди них не было. В авиакатастрофе никто не выжил.



Следствие установило, что самолет разрушился при ударе о воду на большой скорости. Найдено большое количество фрагментов самолета, в частности корпуса, шасси и сидений. Все они были разбиты на мелкие части.



Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 аэропортов внутри страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии.