Тепло подается в 96% коммунального жилого фонда 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В настоящее время в Харькове тепло подается в 96% жилого фонда коммунальной формы собственности.

Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети».



По данным тепловиков, на 8:00 7 ноября в Харькове теплом обеспечены 98% ЖСК и ОСМД, 99% – ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, за исключением двух учреждений здравоохранения.



Таким образом, пока нет теплоснабжения в 190 домах коммунальной формы собственности, 11 – ЖСК и ОСМД, одном ведомственном доме и двух общежитиях.



Как сообщили в КП «ХТС», ежедневно к теплоснабжению подключаются около 70 домов. Напряженная ситуация сложилась, в основном, в Киевском и Шевченковском районах, которые снабжает теплом частная ТЭЦ-5. Это предприятие лишь недавно начало работу и еще не вышло на полную мощность.