Харьков

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Тепло подается в 96% коммунального жилого фонда

Тепло подается в 96% коммунального жилого фонда
В настоящее время в Харькове тепло подается в 96% жилого фонда коммунальной формы собственности.
Об этом сообщили в диспетчерской КП «Харьковские тепловые сети».

По данным тепловиков, на 8:00 7 ноября в Харькове теплом обеспечены 98% ЖСК и ОСМД, 99% – ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, за исключением двух учреждений здравоохранения.

Таким образом, пока нет теплоснабжения в 190 домах коммунальной формы собственности, 11 – ЖСК и ОСМД, одном ведомственном доме и двух общежитиях.

Как сообщили в КП «ХТС», ежедневно к теплоснабжению подключаются около 70 домов. Напряженная ситуация сложилась, в основном, в Киевском и Шевченковском районах, которые снабжает теплом частная ТЭЦ-5. Это предприятие лишь недавно начало работу и еще не вышло на полную мощность.

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