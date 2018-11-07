Харьков

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Центральный каток в Харькове будет платным

Центральный каток в Харькове будет платным
Монтаж ледового катка, который будет работать зимой в Харькове на площади Свободы, начали в конце октября.
В этом году будут установлены новые холодильные системы, оборудование, борта, будет работать новая ледоуборочная машина. Кроме того, новый каток будет в 1,5 раза больше прежнего. Его площадь составит 40x60 м (в 2018 году – примерно 27x55 м).

Кроме того, перед катком впервые обустроят теплую зону для переодевания, которую сейчас монтируют. Там будет работать кафетерий с чаем, кофе и сладостями.

До 15 января каток будет платным (50 грн – часовой сеанс), после этой даты – как и в прошлые годы, бесплатный для тех, кто придет со своими коньками. Также после 15 января сеансы отменят, и кататься можно будет сколько угодно.

Открыть каток планируют 1 декабря. Работать он будет ежедневно, без выходных, с 9:00 до 23:00. В новогоднюю ночь – круглосуточно.

Заодно на площади установят новую елку. Как отмечают в мэрии, елка очень красивая, новая, современная. Также появится звездное небо и будет работать домик Деда Мороза.

Кроме того, в Харькове готовят новогоднюю сказку для школьников. Планируется, что на зимних каникулах ее посетят около 60 тысяч детей. Только представление будет проходить не на сцене театра оперы и балета, как ранее, а в Харьковском дворце спорта.

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