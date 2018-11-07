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Харьковчане выиграли четыре «золота»

Харьковчане выиграли четыре «золота»
Чемпионат мира по кикбоксингу WTKA прошел с 31 октября по 4 ноября в городе Марина-ди-Каррара (Италия).
В нем приняли участие 4,7 тысячи спортсменов из 94 стран.

В сборную команду Украины вошли пять кикбоксеров из Харькова, и все они выиграли медали.

Среди юниоров Анастасия Арцт (КДЮСШ №6) заняла первое место в разделе фул-лоу в весовой категории до 48 кг, а Дарья Криванич (КДЮСШ №6) – в лайт лоу в категории до 55 кг. Ярослав Осетров (КДЮСШ №6) выиграл золотую медаль в разделе фул в категории до 63 кг, а Станислав Судоплатов (Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «ХАИ») – в разделе фул в категории до 67 кг.

Среди мужчин Андрей Боцман, представлявший Харьковский национальный университет радиоэлектроники, занял третье место в разделе лайт в весовой категории до 74 кг.

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