В Украине резко вырос рынок электромобилей 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С начала 2018 года (январь-октябрь) в Украине прошли первую регистрацию 4 214 электромобилей, что на 89% больше чем за аналогичный период 2017 года. При этом, доля подержанных импортных автомобилей на первичном рынке электрокаров, как и годом ранее, составила 85%.