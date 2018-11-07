Ученые назвали ветряные турбины «хищниками современности»

К таким выводам пришли индийские ученые, изучившие популяции птиц и ящериц в трех районах Западных Гат, где установлены ветровые электрогенераторы. Об этом сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
Ученые из научно-исследовательского института Бангалора сравнивали состояние экосисистем с электростанцией и без нее в течение 20 лет. Они также взяли образцы крови у 144 ящериц, обитавших вблизи ветрогенераторов.
Оказалось, что вокруг турбин численность хищных птиц сократилась на три четверти. При этом катастрофическое снижение популяции отразилось на состоянии всей экосистемы, поскольку ударило по пищевой цепочке.
– Мы обнаружили, что люди стали селиться ближе, поскольку хищных птиц стало меньше — их популяция в районе ветряных ферм снизилась на 75%. А популяция ящериц увеличилась многократно. У этих рептилий был снижен уровень кортикостерона — гормона напряжения, — говорит Мария Такер, соавтор исследования.
Большинство ветровых электростанций мира расположены на открытых равнинах, где птицы чувствуют себя как дома.