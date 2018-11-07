Общество

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Заявление на оформление биометрического паспорта теперь можно заполнить онлайн

Заявление на оформление биометрического паспорта теперь можно заполнить онлайн
Новая электронная услуга в Украине запущена в пилотную эксплуатацию.
Она доступна на сайте Государственной миграционной службы Украины , а также на правительственном портале в разделе «Электронные услуги».

Что изменилось?

До недавнего времени граждане для оформления биометрических документов могли дистанционно записаться в электронную очередь и уплатить соответствующие административные сборы. Теперь функционал расширен: одновременно с записью в е-очередь и заблаговременной онлайн-оплатой заявители могут заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные.

После обработки этой информации онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом. QR-код содержит персональные данные заявителя, а сама форма – еще и исчерпывающий перечень документов, которые следует иметь под рукой во время личного визита в подразделения ГМС.

На месте сотрудник считывает QR-код сканером – информация мгновенно попадет в базу данных. Работнику миграционной службы останется только сверить ее с оригиналами документов.

Стоит отметить, что персональные данные, которые вносит заявитель, не сохраняются на серверах миграционной службы. Поэтому электронная услуга, кроме того, что удобна, еще и безопасна.

Какие перспективы?

Новация удобна не только для заявителей, но и для государственных служащих. Ведь снижается вероятность допущения ошибок из-за неосмотрительности и спешки при заполнении формы, сокращается время на обслуживание одного визитера.

Особую актуальность е-услуга приобретает теперь, потому что с октября 2018 года в Украине вступили в силу изменения в порядок оформления ID-карточек: если ранее паспорт гражданина Украины нового образца оформляли при достижении 14-летнего возраста или в связи с утратой или похищением паспорта-книжечки, то теперь – все желающие и в любое время.

На первом этапе электронная услуга будет доступна для оформления заграничного паспорта и ID-карты в любом из подразделений миграционной службы в городе Киев. Однако в ближайшее время ею смогут воспользоваться жители всех регионов Украины.

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