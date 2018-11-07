Победу «Металлисту 1925» принесли два пенальти 7 ноября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковский «Металлист 1925» в матче 16-го тура, которым открылся второй круг первенства страны в первой лиге, встречался в Волочиске Хмельницкой области с другим дебютантом этого дивизиона — местным «Агробизнесом».

Победа досталась харьковчанам.



Оба мяча в этом поединке были забиты с пенальти. На 35-й минуте после подачи углового Сергеем Романовым защитник «Агробизнеса» Игорь Курило сыграл рукой в своей штрафной площадке, и арбитр из Киева Иван Бондарь указал на «точку». К мячу на 36-й минуте подошел Олег Синица и спокойно реализовал 11-метровый — 0:1. А в конце встречи, на 82-й минуте, Артур Думанюк в своей штрафной сфолил на Максиме Ермоленко, и в ворота Константина Одольского был назначен еще один пенальти. Его на 83-й минуте исполнил тот же Синица и опять не промахнулся — 0:2.



– Если оценивать игру со скамейки запасных, то она была очень напряженной. Знали, что «Агробизнес» – очень хорошая команда, пересматривали несколько игр. По моему мнению, ребята занимают не то место в турнирной таблице, которого заслуживают. Мы готовились к очень тяжелой игре. По моему мнению, такой она и вышла. В плане ведения были небольшие проблемы: в контроле мяча, организации игры в нападении. После матча я поблагодарил игроков, которые вытерпели и сумели дважды забить, – сказал на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера ФК «Металлист 1925» Александр Горяинов.



Набрав в 15 матчах 32 очка, «Металлист 1925» занимает в турнирной таблице третье место.



10 ноября в 17.00 в рамках 17-го тура харьковчане примут на стадионе «Металлист» луцкую «Волынь», занимающую с 35 очками вторую ступень турнирной лестницы. Это будет заключительная домашняя игра «Металлиста 1925» в 2018 году.