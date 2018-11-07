У кинологов в колонии прибавилось забот 7 ноября 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Кинологическая служба Государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№43)» пополнилась щенком немецкой овчарки по кличке Редди.

Сейчас щенок проходит этап социализации, который включает в себя приучение к кличке, к ошейнику, поводку и дрессировщику. Потом собака пройдет общий курс дрессировки и защитно-караульный.



Сейчас в штате кинологической службы – 16 служебных собак: одна кавказская овчарка, семь немецких овчарок, одна бельгийская и семь среднеазиатских овчарок.



Как отмечает начальник учреждения Андрей Ольховский, обновление штата служебных собак и качественная их тренировка является залогом безопасности сотрудников и весомым фактором предупреждения чрезвычайных ситуаций в учреждении.