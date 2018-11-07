В Украине массово регистрируют наемных работников 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Работодатели последние два месяца массово регистрируют наемных работников. Больше всего официально зарегистрировано в сферах розничной торговли, общественного питания и строительства.