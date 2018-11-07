Митрополит Сотирий назвал действия РПЦ «сатанинскими» 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Глава экзархата Вселенского патриархата в Сиде и Анталье Сотирий в своем окружном послании к пастве назвал действия РПЦ «сатанинскими». Он также заявил, что православные, живущие в Анталье и Аланье, не должны следовать указаниям этой разорвавшей евхаристическое общение со Вселенским патриархатом церкви.