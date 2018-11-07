Митрополит Сотирий назвал действия РПЦ «сатанинскими»

Об этом сообщил
сайт «Экономика от Пророка» со ссылкой на портал Alanya Orthodox.
– Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями, — сказал митрополит Сотирий об РПЦ.
Он отметил, что паствой в каждой местности управляет свой епископ, поэтому никто не может вторгаться в дела епархии без его ведома и никто не обязан подчиняться указаниям других епископов, митрополитов и патриархов.
Митрополит подчеркнул, что национальность также не является аргументом в пользу исполнения чужих решений.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.