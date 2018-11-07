Кто будет расчищать харьковские улицы зимой

По данным директора КСП «Дорремстрой» Виталия Буры, всего в арсенале предприятия 274 спецмашины. Среди них – самосвалы для уборки снега, автомобили «Глобус», оборудованные песко- и солеразбрасывателями, тракторы, бульдозеры, грейдеры, а также маневренные машины Bucher. В этом году парк предприятия пополнился еще четырьмя новыми автомобилями «Глобус», оборудованными снегоочистительными отвалами и щетками со сменным (зимним и летним) оборудованием.
– Также мы приобрели 15 20-тонных автомобилей марки Ford и заказали к ним отвалы. Как только мы получим и установим оборудование, количество техники, которая будет зимой убирать город, увеличится еще на 15 единиц. За последние два года автопарк предприятия обновился на 15% - всего было закуплено 42 единицы новой техники, – сообщил Виталий Бура.
В КП «Дорремстрой» к зиме заготовлено 27 тыс м² песчано-солевой смеси и 7 тыс т соли. Штат предприятия насчитывает около 900 сотрудников.
– Сейчас переходный сезон, мы следим за чистотой улиц, убираем листву и тротуары, чтобы наш город был красивым и чистым. Я работаю на малогабаритной технике, и зимой мы чистим снег там, где крупногабаритные машины не проходят, – рассказал водитель «Дорремстроя» Андрей Водяницкий.
Как отметил Виталий Бура, уже с 15 ноября дорожники будут дежурить круглосуточно – в три смены по 8 часов.
– По статистике, в зимний период в нашем регионе случается примерно 8-9 обильных снегопадов. В случае катаклизмов все работники предприятия мобилизуются, формируются бригады по расчистке города, сотрудники берут в руки лопаты и расчищают улично-дорожную сеть, заезды и выезды. Мы, в первую очередь, должны обеспечить проезд общественного транспорта, карет скорой помощи, а также подъезды к больницам, – сообщил директор КП «Дорремстрой».
В период сильных снегопадов спецтехника на улицах города также будет работать круглосуточно, в две смены, – это примерно 135 снегоуборочных машин днем и столько же ночью, сообщает пресс-служба горсовета
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