Харьковские «легионеры-гиганты» отстояли титул чемпиона 7 ноября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Завершился чемпионат Украины в Суперлиге, и в десятый раз золотые медали завоевал харьковский «Легион-XIII».

После «переформатирования» элитного дивизиона отечественного регбилига все команды в нем (а их всего пять) официально именуются на английском языке. Так, бессменный лидер — харьковский «Легион-XIII» — теперь носит полное название Kharkiv Legion XIII-Giants. А главными конкурентами наших земляков уже третий сезон являются Lviv Sokil-Tigers. Именно эти команды третий год подряд сыграли в гранд финале Суперлиги, но если в двух предыдущих решающих матчах харьковчане не имели особых проблем, то на этот раз «Сокол-Тигры» на львовском стадионе «Юность» в первой половине первого тайма постарался дать фавориту бой.



Львовяне, одержавшие над харьковскими регбистами историческую победу в домашнем матче регулярного чемпионата, открыли счет и в гранд-финале попыткой Артема Глинки — 4:0. Однако подопечные заслуженного тренера Украины Геннадия Веприка в конце первого тайма пришли в себя и ответили тремя попытками Тараса Колесника, Евгения Трусова, Богдана Веприка и двумя забитыми реализациями Александра Скорбача. Первый тайм завершился со счетом 4:16 в пользу харьковчан, а во втором «Легион ХIII» начал набирать обороты, и попытками отметились Трусов, Колесник, Веприк и Танцерев. Львовяне, в свою очередь, ответили попытками Глинки и Гапона, но этого оказалось явно мало, чтобы догнать соперника. В итоге — 14:46 в пользу харьковчан.



Kharkiv Legion XIII-Giants завоевал золотые медали, серебряные — у Lviv Sokil-Tigers, а бронзовые — у столичной команды Kyiv Rhinos.