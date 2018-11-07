Здоровье

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Названо еще одно важнейшее лечебное свойство кофе

Названо еще одно важнейшее лечебное свойство кофе
Ученые из Исследовательского института Крембиля (Канада) изучили, как три типа кофе взаимодействуют с тау-белками и бета-амилоидами, чтобы понять, как это вещество способно бороться с причиной деменции при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.
Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Ссылаясь на исследование 2011 года, авторы утверждают, что потребление кофе коррелирует со сниженным риском развития заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. В своей работе они хотели выяснить причины такой связи. Для этого ученые выбрали три варианта одного вида кофе (арабика): слабой обжарки, сильной обжарки и сильной обжарки без кофеина. Положительный эффект при взаимодействии с веществами, считающимися виновниками деменции, продемонстрировали две последние разновидности. Поэтому ученые сделали вывод, что нейтрализующее воздействие оказывает не кофеин, а иной элемент, появляющийся в ходе обжарки.

Всего авторы рассматривали шесть компонентов кофе, среди которых были фенилинданы (phenylindanes) — антиоксиданты, появляющиеся только при обжаривании. Именно они, по мнению исследователей, могут предотвратить деменцию, потому что ингибируют белки бета-амилоиды и тау-белки.

Бета-амилоиды — пептиды, состоящие чаще всего из 40 аминокислотных остатков. Патогенным считается белок Aβ42, длина которого увеличивается до 42 остатков. При прогрессировании болезни Альцгеймера он накапливается и образует амилоидные бляшки. Вместе с тем он провоцирует накопление тау-белков (нейрофибриллярных клубков). Эти клубки обнаружили у всех пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. При этом усиление деменции прямо коррелировало с числом клубков. В больших количествах эти сгустки протеина начинают повреждать нейроны.

Один из исследователей доктор Росс Манчини рассказал, как его коллеги собираются продолжить работу:

– Впервые кто-то взялся за изучение взаимодействий между фенилинданами и белками, вызывающими пагубные симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона. Следующий шаг — исследование того, насколько полезно это соединение и способно ли оно легко проникать в кровоток или преодолевать гематоэнцефалический барьер.

По его мнению, последнее открытие пока еще не служит однозначным свидетельством нового лекарства от перечисленных недугов. Однако если последующие исследования покажут положительные результаты, то, возможно, в будущем они приведут к созданию препаратов.

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