Названо еще одно важнейшее лечебное свойство кофе 7 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ученые из Исследовательского института Крембиля (Канада) изучили, как три типа кофе взаимодействуют с тау-белками и бета-амилоидами, чтобы понять, как это вещество способно бороться с причиной деменции при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.