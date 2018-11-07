Названо еще одно важнейшее лечебное свойство кофе

Об этом сообщает
портал «Вокруг света. Украина».
Ссылаясь на исследование 2011 года, авторы утверждают, что потребление кофе коррелирует со сниженным риском развития заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. В своей работе они хотели выяснить причины такой связи. Для этого ученые выбрали три варианта одного вида кофе (арабика): слабой обжарки, сильной обжарки и сильной обжарки без кофеина. Положительный эффект при взаимодействии с веществами, считающимися виновниками деменции, продемонстрировали две последние разновидности. Поэтому ученые сделали вывод, что нейтрализующее воздействие оказывает не кофеин, а иной элемент, появляющийся в ходе обжарки.
Всего авторы рассматривали шесть компонентов кофе, среди которых были фенилинданы (phenylindanes) — антиоксиданты, появляющиеся только при обжаривании. Именно они, по мнению исследователей, могут предотвратить деменцию, потому что ингибируют белки бета-амилоиды и тау-белки.
Бета-амилоиды — пептиды, состоящие чаще всего из 40 аминокислотных остатков. Патогенным считается белок Aβ42, длина которого увеличивается до 42 остатков. При прогрессировании болезни Альцгеймера он накапливается и образует амилоидные бляшки. Вместе с тем он провоцирует накопление тау-белков (нейрофибриллярных клубков). Эти клубки обнаружили у всех пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера. При этом усиление деменции прямо коррелировало с числом клубков. В больших количествах эти сгустки протеина начинают повреждать нейроны.
Один из исследователей доктор Росс Манчини рассказал, как его коллеги собираются продолжить работу:
– Впервые кто-то взялся за изучение взаимодействий между фенилинданами и белками, вызывающими пагубные симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона. Следующий шаг — исследование того, насколько полезно это соединение и способно ли оно легко проникать в кровоток или преодолевать гематоэнцефалический барьер.
По его мнению, последнее открытие пока еще не служит однозначным свидетельством нового лекарства от перечисленных недугов. Однако если последующие исследования покажут положительные результаты, то, возможно, в будущем они приведут к созданию препаратов.