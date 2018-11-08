Медицинская инфраструктура Харьковской области будет восстановлена 8 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Руководитель Харьковской области Юлия Светличная объявила войну разрухе и антисанитарии в медицинской сфере региона.

2018 год стал рекордным по объемам проделанной работы в больницах Харьковшины. В планах — за три-четыре года восстановить медицинскую инфраструктуру и обновить оборудование во всех учреждениях здравоохранения области.



Еще в канун 2017 года председатель ХОГА Юлия Светличная приняла решение: одним из главных приоритетов деятельности облгосадминистрации будет развитие сферы здравоохранения, приведение в порядок медучреждений и обеспечение их новым оборудованием. Акцент, по словам главы области, следует делать на системном и последовательном обновлении медицинской инфраструктуры в регионе, укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения.



– Мы будем наступать на разруху и антисанитарию! Будем улучшать условия в областных больницах, делать капитальный ремонт. И эту работу начнем с Харькова, — заявила она.



И слово свое руководитель Харьковщины, как всегда, сдержала. Ремонтные работы учреждений здравоохранения областного значения проводятся системно и комплексно: от замены сетей до утепления фасадов и ремонта кровель. Кроме того, больницы оснащаются современным медицинским оборудованием.



– Мы работаем над тем, чтобы привлекать к восстановлению учреждений максимум ресурсов. Так, сегодня на 13 объектах ведутся работы, которые финансируются Европейским инвестиционным банком, – говорит председатель ХОГА Михаил Черняк. – Это ключевые больницы области. Всего на реконструкцию 13 объектов выделено почти 200 млн грн.



Из областного бюджета на восстановление учреждений здравоохранения Харьковщины также выделяют значительные средства, подчеркнул заместитель главы области.



Строительство и реконструкцию в областном специализированном диспансере радиационной защиты населения Юлия Светличная взяла под личный контроль.



— Мы привлекаем финансирование международных институций, но, не дожидаясь этих денег, выделяем средства из областного бюджета. Я беру под личный контроль ход строительства и реконструкции этого диспансера, — сказала председатель ХОГА. — Прошу также прокуратуру присоединиться к этому вопросу, чтобы все средства, которые выделяет государство, были качественно и эффективно использованы.



В рамках программы Европейского инвестиционного банка проводятся ремонтные работы на первом и четвертом этажах лечебного корпуса. Кроме того, по инициативе главы Харьковской облгосадминистрации выделены средства из областного бюджета – почти десять миллионов гривен. На эти деньги выполнена замена всех инженерных сетей, отремонтированы санузлы. Также проводятся работы по замене кровли на лечебном корпусе, овощехранилище и складе. Частично будет утеплен фасад учреждения, заменены водосточные трубы. Работы также планируется завершить до конца года.



Представители общественных организаций чернобыльцев отмечают: ремонта добивались более десяти лет, но до сих пор получали только обещания.



— С 2005 года мы неоднократно поднимали перед руководством области вопрос о проведении капитального ремонта. Но только благодаря Юлии Светличной сделаны практические шаги, — отметил председатель областной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник.



По его словам, построение конструктивного диалога чернобыльцев с властью так, как это делается на Харьковщине, – должно стать примером.



Коллегу поддерживает вице-президент Харьковской ассоциации общественных организаций инвалидов-ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко.



— Мы благодарны главе Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной и руководству облгосадминистрации, Харьковскому областному совету за то, что нас услышали и выделили деньги. Такого не было никогда, — отметил Петр Прокопенко.



По словам Юлии Светличной, ежегодно медицинскую помощь в стенах чернобыльского диспансера получают до ста тысяч человек.



— Многие обещали чернобыльцам сделать капитальный ремонт в диспансере радиационной защиты. Мы не обещали – мы его делаем. Ремонтные работы начались. Финансирование есть. Мы приняли ряд решений совместно с чернобыльским активом, руководством больницы, а также подрядчиками, чтобы как можно быстрее провести восстановление больницы, — сказала глава ХОГА.



Чернобыльцы активно контролируют работы и высказывают свои пожелания.



— Например, не были предусмотрены пандусы для колясочников – это исправили. Не было предусмотрено обновление пожарной сигнализации – нас услышали, вопрос решается. Идет нормальное взаимодействие власти и общественности, — подчеркнул Петр Прокопенко.



На время проведения первой активной фазы ремонта – до сентября – стационар диспансера не работал. А уже с сентября те отделения, где работы уже проведены, начали принимать пациентов.



По словам и. о. главврача больницы Ирины Пироговой, в целом лечение в стационаре проходят порядка 5500–6000 человек в год, поликлиника принимает от 90 до 100 тысяч пациентов ежегодно.



Кипит работа и в главном лечебном заведении региона — коммунальном предприятии Харьковского областного совета «Областная клиническая больница». Здесь ремонтируют главный лечебный корпус, поликлиническое отделение, офтальмологический корпус, выполняют фасадные работы в хирургическом корпусе.



Как отметила глава ХОГА Юлия Светличная, кардиологическое и хирургическое отделения областной клинической больницы будут приведены в соответствующее состояние.



— Будут созданы все условия как для персонала, так и для пребывания больных в палатах, — заверила глава области



По словам и.о. генерального директора больницы Владимира Яроша, главный корпус больницы был построен 30 лет назад, другие – вообще дореволюционной постройки. За годы существования заведения так содержательно к ремонту подошли впервые.



— Работы проводятся очень серьезные, и мы строим процесс так, чтобы не останавливать работу отделений и продолжать лечить пациентов, — рассказал он.



К восстановлению сферы здравоохранения региона Юлия Светличная подходит комплексно — решает не только проблемы медучреждений, но и личные вопросы медработников. За поддержкой к главе области обратились около 20 сотрудников областной клинической больницы.



Так, Юлия Светличная прониклась проблемой врача-лаборанта больницы, у которой дочь страдает тяжелой формой сахарного диабета: с 13 лет – на инсулинотерапии. Ребенку необходима дорогостоящая инсулиновая помпа — небольшой, работающий от батареек прибор, который выполняет функции поджелудочной железы.



Глава области не отказала в поддержке и медсестре анастезиологического отделения, у которой ребенок болен детским церебральным параличом. Лечение и поддержание требуют больших средств. Сын перенес многочисленные операции шунтирования. В свои четырнадцать лет с помощью родителей может ходить. Но для постоянных тренировок мышц нужна беговая дорожка. Купить спортивный тренажер семья не имеет возможности.



— Мы здесь для того, чтобы помочь. У нас есть эта возможность. В областном бюджете есть финансирование, чтобы помогать людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, — заверила Юлия Светличная.



Также в регионе реализуется проект по строительству нового современного онкологического центра в Харькове, инициированный Юлией Светличной. Общая площадь нового онкологического комплекса, который будет отвечать всем современным требованиям — как медицинским, так и по энергоэффективности, инфраструктуре, коммуникациям, – составит 25,5 тыс. квадратных метров. Этап проектирования будет завершен до конца года, строительство начнется в 2019-м.



— Эту работу планируем завершить в 2018 году, а со следующего — приступить к строительству, — отметила Юлия Светличная. — Будем рассчитывать свои силы таким образом, чтобы сдавать объект очередями, как делали с филармонией – не тянуть, а уже через год-полтора открывать первые очереди объекта.



Проводятся восстановительные работы и в детских лечебных учреждениях Харькова областного подчинения. В КНП ХОС «Областная детская клиническая больница» заменили систему горячего водоснабжения, установили новые радиаторы, оборудовали системы LED-освещения, утеплили крышу и заменили кровлю на пищеблоке. В целом проект предусматривает утепление и благоустройство всего фасада больницы.



В коммунальном учреждении здравоохранения (КУЗ) «Областная детская клиническая больница №1», где в прошлом году оказали помощь 120 тысячам детей, заменены окна, отремонтирована система отопления, установлены новые радиаторы.



В этом году, по словам руководителя ХОГА Юлии Светличной, в Харьковской области проходит ремонт в 20 медицинских учреждениях. Используются средства областного и государственных бюджетов, а также помощь международных партнеров.



— В планах — за три-четыре года восстановить медицинскую инфраструктуру и обновить оборудование во всех учреждениях здравоохранения: от сельских амбулаторий до областных больниц, — заявила глава области.



Особое внимание команда Юлии Светличной уделяет развитию сельской медицины.



— Привлекаем все возможные ресурсы — областные, государственные, а также — международную помощь, чтобы укреплять медицинскую сферу. И, безусловно, продолжим работу в дальнейшем, — заверила Юлия Светличная.



В области будет построено 30 новых амбулаторий общей практики семейной медицины – в каждом районе области появится новая амбулатория. Уже подготовлен перечень проектов строительства, утверждена единая схема амбулаторий. Одна амбулатория — с жильем для врача, благоустройством и оборудованием, сетями, автомобилем — будет стоить около десяти миллионов гривен. И районы, и громады буквально с сентября приступили к строительству.



Подготовительную работу к строительству амбулаторий на Харьковщине отметили в Минрегионе – на всеукраинском селекторном совещании, которое состоялось 5 ноября.



Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил, что на данный момент в Украине утверждено 513 инфраструктурных проектов, для реализации которых в госбюджете выделено 2,7 млрд грн. Полностью, по его словам, оформлены земельные участки для строительства амбулаторий в 11 областях, в том числе и в Харьковской.



— Хотел поблагодарить за продуктивную работу тех, кто сделал больше в этом направлении и на кого могут равняться другие, — отметил Геннадий Зубко.