Юлию Светличную снова избрали вице-президентом Палаты регионов

Справка

Конгресс местных и региональных властей является форумом для проведения встреч и дискуссий представителей избираемых органов местной и региональной власти. Конгресс был учрежден в 1994 году и на данный момент является неотъемлемой частью Совета Европы – организации, насчитывающей в настоящее время 47 государств-членов. Конгресс состоит из двух палат: Палаты местных властей Конгресса и Палаты регионов. Функционирование конгресса обеспечивается секретариатом, возглавляемым генеральным секретарем, который избирается Конгрессом на пять лет с возможностью переизбрания. Местом работы секретариата является Дворец Европы в Страсбурге (Франция).