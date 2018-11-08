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Юлию Светличную снова избрали вице-президентом Палаты регионов

Юлию Светличную снова избрали вице-президентом Палаты регионов
Юлию Светличную снова избрали вице-президентом Палаты регионов Председателя Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную вторично избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы.
Таковы результаты тайного голосования депутатов Палаты регионов, которое прошло в Страсбурге 6 ноября.

Юлия Светличная будет занимать должность вице-президента Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы до 2021 года.

– Продолжаем отстаивать интересы Украины, – сказала после голосования руководитель Харьковской области.

Напомним, впервые вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлию Светличную избрали в октябре 2016 года. Тогда она набрала 63 голоса депутатов, в то время как ее оппонентка из России Светлана Орлова – только 44. Кроме того, глава Харьковской области вошла в состав Бюро конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, а также в Мониторинговый комитет.
Справка
Конгресс местных и региональных властей является форумом для проведения встреч и дискуссий представителей избираемых органов местной и региональной власти. Конгресс был учрежден в 1994 году и на данный момент является неотъемлемой частью Совета Европы – организации, насчитывающей в настоящее время 47 государств-членов. Конгресс состоит из двух палат: Палаты местных властей Конгресса и Палаты регионов. Функционирование конгресса обеспечивается секретариатом, возглавляемым генеральным секретарем, который избирается Конгрессом на пять лет с возможностью переизбрания. Местом работы секретариата является Дворец Европы в Страсбурге (Франция).

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