Убийство под Харьковом: стало известно о важном свидетеле

Об этом сообщает
портал «Город Х».
– Батальон Нацгвардии задействован в поисковых работах. Бойцы совместно с полицией ищут вещественные доказательства, касающиеся уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы, - сообщил пресс-секретарь Нацгвардии в Харьковской области Дмитрий Образцов.
Кроме того, к поискам присоединились и местные активисты. По их словам, правоохранители во время опроса людей на станции нашли важного свидетеля.
Кроме того, появилась информация, что девушку видели в день убийства на платформе. Правоохранители пытаются установить более четкий маршрут передвижения школьницы и выяснить, уехала ли Алиса утром того рокового дня в Харьков.
– Мой сын в тот день видел ее на платформе и в Мерефе свидетельствовал об этом, - сообщил местный житель Евгений.
К слову, резонансное убийство не дает покоя не только взрослым, но и детям. Среди школьников это главная тема для разговоров. А вот местные жительницы предлагают организоваться и начать встречать женщин и девушек по вечерам с электричек.
Напомним, что тело девочки обнаружили днем 3 ноября возле посадки в районе Покотиловско-Бабаевского пешеходного моста. По данным медэкспертизы, девочку изнасиловали, а затем задушили.