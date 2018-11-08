Происшествия

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Убийство под Харьковом: стало известно о важном свидетеле

Убийство под Харьковом: стало известно о важном свидетеле
Полиция и солдаты Национальной гвардции Украины 7 ноября прочесывали местность, где нашли тело 15-летней Алисы Онищук, а также проводили опрос людей, которые ежедневно ездят в Харьков со станции "Покотиловка".
Об этом сообщает портал «Город Х».

– Батальон Нацгвардии задействован в поисковых работах. Бойцы совместно с полицией ищут вещественные доказательства, касающиеся уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы, - сообщил пресс-секретарь Нацгвардии в Харьковской области Дмитрий Образцов.

Кроме того, к поискам присоединились и местные активисты. По их словам, правоохранители во время опроса людей на станции нашли важного свидетеля.

Кроме того, появилась информация, что девушку видели в день убийства на платформе. Правоохранители пытаются установить более четкий маршрут передвижения школьницы и выяснить, уехала ли Алиса утром того рокового дня в Харьков.

– Мой сын в тот день видел ее на платформе и в Мерефе свидетельствовал об этом, - сообщил местный житель Евгений.



К слову, резонансное убийство не дает покоя не только взрослым, но и детям. Среди школьников это главная тема для разговоров. А вот местные жительницы предлагают организоваться и начать встречать женщин и девушек по вечерам с электричек.

Напомним, что тело девочки обнаружили днем 3 ноября возле посадки в районе Покотиловско-Бабаевского пешеходного моста. По данным медэкспертизы, девочку изнасиловали, а затем задушили.

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