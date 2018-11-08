Убийство под Харьковом: стало известно о важном свидетеле 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Полиция и солдаты Национальной гвардции Украины 7 ноября прочесывали местность, где нашли тело 15-летней Алисы Онищук, а также проводили опрос людей, которые ежедневно ездят в Харьков со станции "Покотиловка".