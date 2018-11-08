Пациенты и врачи должны иметь комфортные условия 8 ноября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

В районных больницах Харьковщины проводятся масштабные восстановительные работы.

Всего в области в этом году ремонтируют около 30 объектов медицинской сферы. Среди них – Красноградская ЦРБ.



Председатель ХОГА Юлия Светличная отмечает, что масштабная реконструкция учреждений здравоохранения — как в областном центре, так и в сельской местности — является приоритетным направлением для облгосадминистрации на ближайшие годы.



— Это важный вопрос для людей, ведь почти каждый день каждый человек сталкивается со здравоохранением — как пациенты, так и врачи должны иметь комфортные условия. Некоторые больницы не видели качественного ремонта 30 или 40 лет. Почти в 30 больницах в этом году будет проведен капитальный ремонт, одновременно будем обеспечивать их качественным современным оборудованием, — подчеркнула Юлия Светличная.



Среди таких больниц — Красноградская ЦРБ. По словам главного врача учреждения Александра Колодяжного, медицинский комплекс в течение 2018 года напоминал одну сплошную строительную площадку — работы велись одновременно на нескольких объектах. Так, был сделан капитальный ремонт пищеблока, гинекологического отделения, приобретено современное медицинское оборудование. Также на территории больницы уложено новое асфальтное покрытие.



— Все ремонтные работы проходят в определенные сроки и качественно. От имени 700 наших сотрудников хочу поблагодарить лично Юлию Светличную за поддержку. Ведь были времена, когда ни копейки не вкладывалось ни в ремонт, ни в оборудование. За последние три года все изменилось, и это радует, — сказал главный врач Красноградской ЦРБ.



Сейчас в заведении завершается утепление трех корпусов: поликлиники, терапевтического и хирургического. В следующем году планируется полностью отремонтировать неврологическое, реанимационное и инфекционное отделения, заменить кровлю хирургического корпуса, а также отремонтировать хоспис.