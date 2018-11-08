Субсидию получат все, кто в ней нуждается 8 ноября 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Если субсидия вам назначена, но в ноябрьской платежке за газ или тепло ее сумма ее не указана – не пугайтесь: помощь от государства будет начислена.