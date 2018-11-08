Общество

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Субсидию получат все, кто в ней нуждается

Субсидию получат все, кто в ней нуждается
Если субсидия вам назначена, но в ноябрьской платежке за газ или тепло ее сумма ее не указана – не пугайтесь: помощь от государства будет начислена.
А пока нужно внести обязательный платеж, рассчитанный на сентябрь этого года.

Субсидию с начала отопительного сезона получат все, кто в ней нуждается, заверили в Кабмине. Управления социальной защиты населения прорабатывают в течение недели более 100 тысяч заявлений. И задержки с начислением субсидии возникают в основном из-за несвоевременной подачи местными органами информации о составе зарегистрированных лиц, перечне жилищно-коммунальных услуг и тарифах в городе.

— В любом случае, если управление социальной защиты населения приняло у семьи документы на оформление правительственной скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг — субсидия будет назначена с момента оформления заявления и, соответственно, будет осуществлен перерасчет с месяца назначения жилищной субсидии, — обнадежили чиновники.

Если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, не пугайтесь  – помощь от государства будет начислена. Ее размер можно проверить в реестре субсидиантов. В случае отсутствия в платежке размера пособия субсидиантам рекомендовано уплачивать свой обязательный платеж – тот, который им был рассчитан к уплате за воду, свет и газ в сентябре этого года.

— Семьям, которые не успели оформить жилищную субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует расходы на коммунальные услуги. Даже если документы будут поданы в ноябре или декабре, — уверяют в Кабмине. — Независимо от вида отопления — централизованное отопление или индивидуальное газовое, или электрическое отопление – в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозмездная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона.

Напомним, семьям для получения скидки на оплату коммуналки достаточно подать заявление и декларацию о доходах, в которой нужно указать только те виды доходов, информация о которых отсутствует в пенсионной и налоговой базе данных. Размер выплат социальные службы берут из собственной базы данных, если это касается социальных выплат, и из баз фискальной службы, Пенсионного фонда, вузов, училищ и т.п. Никаких дополнительных бумаг, касающихся состава семьи, объема и стоимости жилищно-коммунальных услуг людям не нужно добавлять.

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