Украина

  • 121
    •  / 

В Украине сети АЗС снизили цены на бензин

В Украине сети АЗС снизили цены на бензин
В Украине в период с 6 по 7 ноября стоимость бензинов и ДТ на заправках продолжила снижение на 30-60 коп./л.
Об этом 7 ноября сообщила консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС Shell бензины и ДТ подешевели на 50-60 коп./л, до: А-92 - 32,49 грн/л, А-95 - 34,229 грн/л, А-95 Премиум - 36,79 грн/л, ДТ - 33,29 грн/л, и ДТ Премиум - 35,79 грн/л.

Также все бензины на АЗС Avantage 7 в Киеве подешевели на 50 коп./л, до: А-92 - 29,95 грн/л, А-95 - 30,95 грн/л. В то же время дизтопливо в сети подорожало на 50 коп./л - до 31,45 грн/л.

Кроме того, частное снижение цен наблюдалось в сетях АЗС Jazz Oil, Укргаздобыча, Катрал, Mango и Ultra.

По состоянию на 7 ноября 2018 года средние цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня: А-92 - 31,50 грн/л, А-95 - 32,64 грн/л, А-95 Премиум - 33,72 грн/л, ДТ - 32,30 грн/л.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2209 грн
100 USD 2789.7 грн
100 EUR 3204.52 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи