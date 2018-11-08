Владельцы авто на еврономерах угрожают протестами по всей Украине 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Участники движения «Авто евро сила», которые 7 ноября заблокировали движение в правительственном квартале Киева, обнародовали полный список своих требований к властям.

Среди них – отменить коэффициент акциза, который зависит от возраста ввозимой машины. Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможивания не зависела от года изготовления машины и была равной для всех, сообщается на странице движения в соцсети. Также они заявили, что если их предложения не будут приняты, протесты охватят всю Украину.



«Таким образом, новое полное доступное растаможивание составит около 40% от стоимости авто на постоянной основе для каждого украинца», – считают протестующие.



В законопроекте № 8487 говорится, что для авто на бензине будет действовать базовая ставка в 50 евро. Эту сумму нужно умножить на количество лет, начиная со следующего года после выпуска автомобиля и на коэффициент объема двигателя. Для авто на дизельном топливе базовая ставка должна составить 75 евро, которую также нужно умножить на возраст авто и коэффициент двигателя. Именно эти пункты и предлагают откорректировать демонстранты, назвав их «дискриминационными, антинародными и коррупционными».



Также одним из условий движения является диалог с министрами и депутатами и общественное обсуждение поправок к законопроектам относительно растаможивания, который нардепы планируют рассматривать 8 ноября во втором чтении.



Кроме этого, митингующие поддержали требование понижения цен на топливо и расследования деятельности «Укртрансбезопасности». Протестующие грозятся продолжать блокировать дороги до тех пор, пока не будут выполнены все их условия.