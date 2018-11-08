Как хитрый лотерейщик обманул сам себя 8 ноября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Сам себя перехитрил: лотерейщика, ограбившего себя на 19 тысяч гривен, будут судить по двум статьям.

Распространителю лотерей, который решил инсценировать разбой и похитить из кассы на работе деньги, объявлено подозрение в совершении двух преступлений, сообщили в прокуратуре Харьковской области.



В июле этого года в Богодухове два приятеля решили «взять кассу» на работе одного из них. Распространитель лотерей позвонил в полицию и рассказал, что ночью в помещение салона вошел неизвестный в балаклаве и, угрожая пистолетом, забрал из кассы почти 19 тысяч гривен. В ходе следствия прокуратура установила, что в исчезновении денег виноват он сам. Позже выяснилось, что подельники сымитировали разбой и похитили деньги.



Прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему работнику лотерейного салона и его 40-летнему товарищу по ч. 2 ст. 185 УК Украины, предусматривающей наказание за кражу, совершенную по предварительному сговору группой лиц. Однако отделаться наказанием по одной статье горе-лотерейщику не удастся.



— Сотруднику игорного заведения инкриминируется также ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 383 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Максимальный срок предусматривает пять лет лишения свободы, — добавил заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко.