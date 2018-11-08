Харьков

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Спасатели и дорожники Харьковской области готовятся к зиме

Спасатели и дорожники Харьковской области готовятся к зиме
В области устанавливаются дорожные знаки «Скользкая дрога», разворачиваются пункты обогрева, пополняются запасы соли, дежурят спецтехника и спасатели – Харьковщина готова встретить зиму во всеоружии.
По информации директора Департамента гражданской защиты населения ХОГА Павла Пономаренко, в ХОГА утвердили комплексный план мероприятий, разработали порядок взаимодействия диспетчерских и дежурных служб. А также вместе с ГУ ГСЧС разработали план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации в течение осенне-зимнего периода.

— На случай ухудшения погодных условий в районах и городах областного значения  подготовлены к развертыванию 437 пунктов обогрева — 431 стационарный, три палаточных и три передвижных. Кроме того, ГУ ГСЧС и Национальный университет гражданской защиты могут дополнительно развернуть еще шесть палаточных и девять передвижных пунктов, – рассказал Павел Пономаренко.

Начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что круглосуточно на дежурстве в харьковском гарнизоне находятся около 500 спасателей и 140 единиц техники. В резерве – еще около ста единиц техники и 500 спасателей. Сто человек в случае чего готов предоставить университет гражданской защиты, технику и специалистов может выделить учебный центр аварийно-спасательной службы.

По данным заместителя начальника Службы автомобильных дорог области Сергея Пляки, дорожники провели полный комплекс подготовительных работ.

— Мы переходим на круглосуточное дежурство, — сообщил он, отметив, что сейчас в области проводится установка знаков «Скользкая дорога». — До конца ноября будет установлено 2897 знаков.

Для обработки трасс дорожники уже имеют около 12 тысяч тонн соли и 47 тысяч тонн фракционных материалов. К работе готовы 298 единиц техники, отдельно подготовлен парк роторных установок — в области восемь единиц.

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