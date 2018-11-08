Экономика

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«Чтобы помогать другим»: Китай готов прекратить торговую войну с США

«Чтобы помогать другим»: Китай готов прекратить торговую войну с США
Китайская Народная Республика хочет начать конструктивный диалог с США для того, чтобы урегулировать разногласия в торговле. Так как от этого страдают экономики двух государств.
Об этом сообщил заместитель председателя КНР Ван Цишань во время экономического форума, который проходил в Сингапуре, информируют «Экономические нвоости».

Представитель со стороны Китая заявил, что их сторона готова вести переговоры с США, чтобы наладить более эффективное сотрудничество в торгово-экономическом вопросе. Они согласны общаться пока не найдут такие решения в этом конфликте, которые были бы приемлемыми для обеих сторон.

Он добавил, что Китай и США играют ключевую роль на международной арене. Эти страны должны работать вместе, чтобы помогать другим. Сейчас в мире огромное количество проблем, которые требуют тесного контакта между двумя государствами.

Ван Цишань уверен, что через призму негатива и гнева невозможно найти решения проблем, которые возникают в процессе экономической глобализации.

– Также как сооружение препятствий и споры не способствуют разрешению собственных трудностей. Наоборот, они только усиливают турбулентность мирового рынка, — добавил он.

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