«Чтобы помогать другим»: Китай готов прекратить торговую войну с США

Об этом сообщил заместитель председателя КНР Ван Цишань во время экономического форума, который проходил в Сингапуре, информируют
«Экономические нвоости».
Представитель со стороны Китая заявил, что их сторона готова вести переговоры с США, чтобы наладить более эффективное сотрудничество в торгово-экономическом вопросе. Они согласны общаться пока не найдут такие решения в этом конфликте, которые были бы приемлемыми для обеих сторон.
Он добавил, что Китай и США играют ключевую роль на международной арене. Эти страны должны работать вместе, чтобы помогать другим. Сейчас в мире огромное количество проблем, которые требуют тесного контакта между двумя государствами.
Ван Цишань уверен, что через призму негатива и гнева невозможно найти решения проблем, которые возникают в процессе экономической глобализации.
– Также как сооружение препятствий и споры не способствуют разрешению собственных трудностей. Наоборот, они только усиливают турбулентность мирового рынка, — добавил он.