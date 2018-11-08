«Чтобы помогать другим»: Китай готов прекратить торговую войну с США 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Китайская Народная Республика хочет начать конструктивный диалог с США для того, чтобы урегулировать разногласия в торговле. Так как от этого страдают экономики двух государств.