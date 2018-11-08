Новая функция Facebook порадует множество пользователей

Как указано в примечаниях к выпуску версии 191.0 клиента iOS Messenger, функция появится «скоро», пишет
НВ со ссылкой на The Verge.
По сравнению с часом, который Facebook дает на то, чтобы удалить ошибочное сообщение в мессенджере WhatsApp, 10 минут – не слишком много. Но это намного лучше, чем хранить ваши ошибки вечно.
Слухи о «несанкционированной» функциональности Messenger появились с апреля, после того, как Facebook признал, что компания спокойно удаляла сообщения, отправленные ее генеральным директором Марком Цукербергом.
Сейчас в Messenger присутствует функция «Удалить», однако она удаляет сообщения, медиафайлы и переписки лишь у одного пользователя, у второго участника переписки эти данные сохраняются.