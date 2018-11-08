Харьков

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Взяли на «горячем»: луганчанин попытался провернуть в Харькове небольшую авантюру

Взяли на «горячем»: луганчанин попытался провернуть в Харькове небольшую авантюру
Гостя из другого города, который поселился на съемной квартире в Харькове и за сутки умудрился обобрать хозяина, отдали под суд.
Как сообщается в Едином судебном реестре, в феврале 2016 года безработный, ранее судимый уроженец Луганской области приехал в Харьков и снял посуточно квартиру с целью ограбить ее. Предъявил хозяину поддельный паспорт и заселился, а на следующий день владелец обнаружил, что пропала микроволновка.

Как выяснилось, постоялец отнес украденную бытовую технику в ломбард и сдал ее, предъявив еще один поддельный документ.

В суде воришка признал свою вину и раскаялся.

Московский райсуд Харькова определил ему наказание – один год испытательного срока.

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