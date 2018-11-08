Культура

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Во Франции умер всемирно известный композитор, писавший музыку для кино

Во Франции умер всемирно известный композитор, писавший музыку для кино
Известнейший композитор Франсис Ле скончался на родине. Мужчина ушел из жизни в городе Ницца, где в свое время он и родился.
Франсис Ле умер в 86 лет, причина его смерти пока не называется, сообщает издание Variety. Он запомнился миру своим творчеством. Ле был одним из самых знаменитых французских композиторов, получил статуэтку "Оскар" за музыку к фильму "История любви". Именно он написал основной саундтрек к культовой киноленте "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme, 1966). Песни, созданные Франсисом, исполняли такие мировые знаменитости как Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азнавур и Мирей Матье.

"Я с огромной скорбью воспринял известие о смерти нашего великого композитора", - так уход артиста прокомментировал мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

По его словам, с разрешения родных Ле в Ницце появится улица, названная в честь композитора.

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