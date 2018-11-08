«Шрека» и «Кота в сапогах» захотели переснять

Американская киностудия Universal Pictures перевыпустит мультфильмы «Шрек» и «Кот в сапогах».

Об этом рассказал главный исполнительный директор Illumination Entertainment Кристофер Меледандри.

Universal Pictures поручила Меледандри найти свежие сюжетные линии, чтобы представить эти мультфильмы новым поколениям кинозрителей. «Наша задача заключалась в том, чтобы они не ощущались как еще один фильм в серии сиквелов», — сказал он.



По мнению Меледандри, одной из ключевых составляющих популярности «Шрека» и «Кота в сапогах» были голоса главных героев, которых озвучили Эдди Мерфи и По мнению Меледандри, одной из ключевых составляющих популярности «Шрека» и «Кота в сапогах» были голоса главных героев, которых озвучили Майк Майерс Антонио Бандерас . Он отметил, что их голоса постараются оставить и в новых фильмах.

«Эта озвучка потрясающая, и хотя, безусловно, это можно полностью переделать, я чувствую ностальгию и желание вернуться к тем образам персонажей, которые были», — объяснил Меледандри.

Директор Illumination Entertainment не раскрыл подробностей о новых версиях мультфильмов, но высказал уверенность, что «это всего лишь вопрос времени».

Полнометражный мультфильм «Шрек» по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга вышел в 2001 году. Впоследствии было снято еще три сиквела анимационной ленты и спин-офф «Кот в сапогах». В 2016 году стало известно о создании пятой части «Шрека», ее планируется выпустить в прокат в 2019 году.