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«Шрека» и «Кота в сапогах» захотели переснять

«Шрека» и «Кота в сапогах» захотели переснять
Американская киностудия Universal Pictures перевыпустит мультфильмы «Шрек» и «Кот в сапогах».
Об этом рассказал главный исполнительный директор Illumination Entertainment Кристофер Меледандри.

Universal Pictures поручила Меледандри найти свежие сюжетные линии, чтобы представить эти мультфильмы новым поколениям кинозрителей. «Наша задача заключалась в том, чтобы они не ощущались как еще один фильм в серии сиквелов», — сказал он.

«Эта озвучка потрясающая, и хотя, безусловно, это можно полностью переделать, я чувствую ностальгию и желание вернуться к тем образам персонажей, которые были», — объяснил Меледандри.

 

Директор Illumination Entertainment не раскрыл подробностей о новых версиях мультфильмов, но высказал уверенность, что «это всего лишь вопрос времени».

Полнометражный мультфильм «Шрек» по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга вышел в 2001 году. Впоследствии было снято еще три сиквела анимационной ленты и спин-офф «Кот в сапогах». В 2016 году стало известно о создании пятой части «Шрека», ее планируется выпустить в прокат в 2019 году.

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