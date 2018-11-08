Кто стал женщиной года
8 ноября 2018 г.
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8 ноября 2018 г.
Артистка получила звание журнала Billboard за заслуги в музыкальной индустрии. По словам критиков, Гранде «стала звездой на своих условиях, никогда не склоняясь к какому-то определенному тренду или направлению в музыке».
Певицу также отметили за ее активную борьбу в соцсетях за права сексуальных меньшинств, равноправие женщин и мужчин и принятие законов, регулирующих продажу оружия.
Ариана Гранде — 25-летняя актриса кино и театра, поп-певица и фотомодель. В ее дискографии четыре студийных альбома. Последняя пластинка, Sweetener, вышла в августе 2018-го.
В мае 2017 года во время завершения концерта Гранде в британском Манчестере произошел взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, среди них были дети. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».
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