Харьковские спортсмены завоевали медали 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинские соревнования по бадминтону памяти Александра Макарова состоялись в Днепре.

Участие в турнире приняли 132 спортсмена из Украины и Молдовы. Медали были разыграны в двух возрастных группах: 2001 и 2004 год рождения. По итогам турнира на счету харьковчан – семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.



В старшей возрастной группе в женской одиночной категории харьковские бадминтонистки разделили между собой все медали. Победу праздновала Полина Бугрова, Мария Столяренко завоевала серебряную медаль, а София Демиденко – бронзовую.



В женской парной категории золотую медаль получили Мария Столяренко и Варвара Фролова. Еще один харьковский дуэт – Яна Собко и Варвара Тишенинова – заняли третье место.



В смешанной парной категории победу завоевали Мария Столяренко и Олег Амосов из Днепра, этот дуэт переиграл в финале Полину Бугрову и одессита Николая Козубенко.



В младшей возрастной группе в женской одиночной категории весь пьедестал был за харьковчанками. Золотую медаль завоевала Евгения Кантемир, серебряную – София Лаврова, а Варвара Фролова стала бронзовым призером.



В соревнованиях среди юношей в младшей группе Евгений Столовый завоевал золотую медаль в одиночной категории, серебряную – в парной с другим харьковчанином Алексеем Титовым, а также получил «золото» в смешанной категории вместе со спортсменкой из Днепра Ольгой Тихорской.



Кроме того, в смешанной парной категории Варвара Фролова и Никита Еременко из Днепра заняли второе место, а Евгения Кантемир с Егором Леонтьевым из Днепра – третье.