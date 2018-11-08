Спорт

  • 111
    •  / 

Харьковские спортсмены завоевали медали

Харьковские спортсмены завоевали медали
Всеукраинские соревнования по бадминтону памяти Александра Макарова состоялись в Днепре.
Участие в турнире приняли 132 спортсмена из Украины и Молдовы. Медали были разыграны в двух возрастных группах: 2001 и 2004 год рождения. По итогам турнира на счету харьковчан – семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

В старшей возрастной группе в женской одиночной категории харьковские бадминтонистки разделили между собой все медали. Победу праздновала Полина Бугрова, Мария Столяренко завоевала серебряную медаль, а София Демиденко – бронзовую.

В женской парной категории золотую медаль получили Мария Столяренко и Варвара Фролова. Еще один харьковский дуэт – Яна Собко и Варвара Тишенинова – заняли третье место.

В смешанной парной категории победу завоевали Мария Столяренко и Олег Амосов из Днепра, этот дуэт переиграл в финале Полину Бугрову и одессита Николая Козубенко.

В младшей возрастной группе в женской одиночной категории весь пьедестал был за харьковчанками. Золотую медаль завоевала Евгения Кантемир, серебряную – София Лаврова, а Варвара Фролова стала бронзовым призером.

В соревнованиях среди юношей в младшей группе Евгений Столовый завоевал золотую медаль в одиночной категории, серебряную – в парной с другим харьковчанином Алексеем Титовым, а также получил «золото» в смешанной категории вместе со спортсменкой из Днепра Ольгой Тихорской.

Кроме того, в смешанной парной категории Варвара Фролова и Никита Еременко из Днепра заняли второе место, а Евгения Кантемир с Егором Леонтьевым из Днепра – третье.

Читайте также:


ОН Клиник Харків

Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2209 грн
100 USD 2789.7 грн
100 EUR 3204.52 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи