Под Харьковом появится новый музей 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Музей памяти жертв Голодомора планируется открыть в Харьковской области.

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине состоялось под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка. Он отметил общественную важность проведения памятных мероприятий. Также Михаил Черняк подчеркнул необходимость обеспечения безопасности во время проведения мероприятий в дни траура.



– Харьковская область по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной провела ряд подготовительных мероприятий к годовщине, среди которых – издание второй книги «Национальная книга памяти жертв 1932-1933 годов в Украине. Харьковская область» и создание музея жертв Голодомора», – сообщил Михаил Черняк.



Книгу памяти презентуют в день годовщины. Как отметил редактор сектора редакции книги «Реабилитированные историей», отдела анализа информации и издательства КП «РИЦ» Игорь Шуйский, вторая книга была подготовлена ​​и опубликована в короткие сроки. Как и первое издание, она получила высокую оценку специалистов.



– Харьковщина стала единственной в Украине областью, где вышло второе издание книги к этой дате, – сказал Игорь Шуйский. – В первом разделе книги указаны имена 34409 жертв Голодомора из 11 районов Харьковской области. Во втором – опубликованы документы, а в третьем – иллюстрации. Отмечу, что значительная часть жертв, которые в те годы погибли от голода, – это дети. В перспективе рассчитываем подготовить к публикации третью книгу.



В день годовщины после возложения цветов на Мемориале жертвам Голодомора планируют открыть музей.



– Музей находится рядом с памятником, – отметил начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына. – Здесь будут представлены вещи жертв и документы, которые мы собирали по всей области.



По информации заместителя директора Департамента массовых коммуникаций ХОГА Игоря Исаенко, согласно плану мероприятий в городе также предусмотрено проведение общественного шествия от площади Конституции до Молодежного парка и Всеукраинской акции «Зажги свечу».