Названы сроки восстановления сердца у людей, бросивших курить

Об этом сообщает
МедикФорум.
Курильщикам необходимо подождать 15 лет после отказа от вредной привычки для того, чтобы риск развития у них инфарктов и инсультов оказался таким же, как и у тех, кто никогда не курил. Предыдущие исследования показали, что у бывших курильщиков риск инсульта стабилизируется в течение 5 лет после того, как они бросают. Новые наблюдения продемонстрировали, что этот срок необходимо увеличить в три раза. Это первое серьезное исследование, которое проводилось в больших группах. Проанализировав информацию по 8 700 пациентов в течение 50 лет, ученые из США выяснили, что для бывших курильщиков процесс восстановления сердца до нормальных показателей занимает значительно более 10 лет.
Никотин и другие вредные субстанции в табаке значительно повреждают сердце и сосуды. Причём сердечно-сосудистая система курильщика восстанавливается после отказа от вредной привычки быстрее всего. А если ей для этого требуется целых 15 лет, то можно представить, какой срок потребуется для полного восстановления, к примеру, лёгким или мозгу. Вот ещё один повод для того, чтобы более никогда не прикасаться к сигаретам. Особенно если учесть, что болезни сердца и сосудов являются главной причиной смертности населения в России и многих других развитых странах мира.
Распространенность сердечно-сосудистых болезней увеличивается, несмотря на некоторый спад популярности курения. Это связано с влиянием таких факторов, как ожирение, стресс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Но чем скорее сигареты полностью выйдут из моды, тем больше вероятность того, что инфаркты и инсульты станут уносить жизни меньшего количества людей.