Названы сроки восстановления сердца у людей, бросивших курить 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сердцу курильщика требуется не менее 15 лет для восстановления после того, как человек решается бросить. Вот почему так важно покончить с вредной привычкой как можно раньше.