Жуткое ДТП в центре Харькова: один из потерпевших отказался от претензий к Зайцевой 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

7 ноября в Киевском суде Харькова стартовало очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской.