Общество

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Жуткое ДТП в центре Харькова: один из потерпевших отказался от претензий к Зайцевой

Жуткое ДТП в центре Харькова: один из потерпевших отказался от претензий к Зайцевой
7 ноября в Киевском суде Харькова стартовало очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской.
Об этом сообщает корреспондент NewsRoom.

В начале заседания прокуратура потребовала продлить обвиняемым меру пресечения. Адвокат Геннадия Дронова в ответ заявил, что его клиент не собирается сбегать и готов сдать свой паспорт, а также попросил назначить мужчине меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. А вот представитель Зайцевой Евгений Мельниченко заявил, что состояние здоровья его клиентки постоянно ухудшается и продемонстрировал подтверждающую это справку из СИЗО от 18 октября (стоит отметить, что спустя 10 дней медкомиссия ХОГА пришла к выводу, что девушка может и дальше находиться под стражей).

Мельниченко также заявил, что один из потерпевших отказался от гражданского иска и от претензий к Зайцевой. Вероятнее всего, речь идет о Юрии Неудачине, который получил травму ноги и взял у семьи обвиняемой 50 тысяч гривен. В феврале молодой человек заявил, что все равно собирается подавать гражданский иск.

Напомним, в результате страшного ДТП на пересечении Сумской и переулка Мечникова 18 октября прошлого года погибли шесть человек и еще столько же пострадали. В данный момент на скамье подсудимых находятся два человека - Геннадий Дронов и Алена Зайцева. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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