РПЦ стращает Украину массовым опустением после получения автокефалии

Об этом сообщает
НВ со ссылкой на ТАСС.
По словам источника в РПЦ, заявления главы украинского государства являются дискриминацией по религиозному признаку и могут спровоцировать массовую эмиграцию из страны.
– Подавляющее большинство клириков, епископата и мирян имеют украинское гражданство, и заявление об их выдворении является ничем не прикрытым призывом к грубой дискриминации людей по религиозному признаку, что должно получить однозначную оценку со стороны мирового сообщества. Думаю, что если все граждане Украины, являющиеся прихожанами Украинской православной церкви, покинут страну, вняв призыву Порошенко, то Украина прекратит свое существование, поскольку там просто не останется людей, – сказал он.
По мнению собеседника агентства, прихожанами УПЦ МП является подавляющее большинство жителей страны, а позиция украинских властей о том, что церковь во главе с митрополитом Онуфрием не является национальной церковью Украины, легко опровергается существующими фактами.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил
, что РПЦ, как и ВС РФ, нечего делать в Украине.
– Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию, – заявил Порошенко, обращаясь к властям РФ.