РПЦ стращает Украину массовым опустением после получения автокефалии 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

РПЦ увидела перспективу массовой эмиграции украинцев после заявления президента Петра Порошенко о том, что в Украине больше нет места для Московского патриархата.