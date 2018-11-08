Как уберечь свою банковскую карту от интернет-мошенников

Украинцы стали значительно чаще оплачивать товары и услуги платежными картами.

пользуйтесь исключительно лицензионными программами с последними официальными обновлениями;

установите надежный антивирус;

загружайте бесплатные программы и приложения только из известных и проверенных ресурсов;

игнорируйте подозрительные ссылки с неизвестных электронных адресов, даже несмотря на яркие и интригующие заголовки;

не кликайте на картинки и видео неизвестного происхождения.

В НБУ подсчитали, что за последние пять лет доля безналичных расчетов с помощью банковских карт выросла втрое. В прошлом году наши сограждане совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карт на сумму 2 125 млрд грн. Количество безналичных операций выросло по сравнению с 2016 годом на 30,2%. Наибольшую часть из них – 38,8% – составляют расчеты в Интернете.Виртуальные покупки становятся более популярными из-за их удобства. Но, как и в реальной жизни, здесь существует риск стать жертвой мошенников. По информации НБУ, в прошлом году сумма убытков от мошенничества с платежными картами составила 163,7 млн грн, при этом существенно возросло количество махинаций в Интернете, которые нанесли ущерб на сумму 84,1 млн грн. Как объясняют эту тенденцию эксперты НБУ, мошенники вместо сложных технологических методов стали больше манипулировать человеческим фактором, иначе говоря, неосведомленностью и доверчивостью людей.Эффективно бороться с мошенниками можно повышением финансовой грамотности населения. Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) в конце октября – начале ноября проводит образовательные мероприятия по случаю Всемирного дня сбережений в Украине: встречи со школьниками, студентами и пенсионерами, презентации для сотрудников предприятий в различных регионах Украины. Один из актуальных вопросов этих встреч, – какие бывают основные способы кражи денег в Интернете и как не попасться на крючок онлайн-мошенников.Средства у владельцев карт выманивают через фальшивые сайты – т.н. фишинговые сайты. Мошенники дублируют интернет-страницы финансовых компаний или создают новые сайты, где бесплатно или за небольшую плату можно якобы осуществить перевод денег, пополнить мобильный или получить кредит. С каждым годом количество таких сайтов в Украине растет.– вот главный объект охоты мошенников. Кроме того, их интересуютПолезной для мошенника может стать любая персональная информация.Как понять, что перед вами фишинговый сайт? Во-первых, следует насторожиться, если сайт состоит только из одной-двух страниц. Ведь нужно много средств и труда, чтобы разработать специальный сайт для оплаты, и результат такой разработки не может выглядеть примитивно. Лучше оплачивать то, что вам нужно,Адрес страницы должен начинаться с комбинации знаков «https://». Последняя буква s означает, что канал связи зашифрован. А замочек в адресной строке показывает, что сайт надежно защищен специальным кодом. Кроме этого, на странице надежного банка и его онлайн-сервисов, где переводят деньги, платят за коммуналку и т.д., должен быть вот такой логотип:Он указывает на дополнительную защиту ваших персональных данных и финансовых операций.Мошенники могут также получить доступ к данным карты, используя компьютерные вирусы. Как известно, большинство хакерских атак осуществляют для финансовой выгоды. Чтобы обезопасить свое компьютерное устройство от заражения вирусом,Также для целей безопасности стоит открыть в банке отдельный счет для совершения покупок в Интернете. Это дополнительная защита от мошенников.