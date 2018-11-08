Синоптик предупредила украинцев о погоде в ближайшие дни

Об этом написала
синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Какой-то интересный ноябрь. Разрушает все стереотипы об осенних слезах, серости, тяжелых облаках, элегическом хвастовстве печальными лицами на диванах, слякотью и тревожными ветрами. Ибо - замечательные то солнце, то туман, то тихий ветер, то сказочная изморозь. Так будет и завтра. В Украине - антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый, максимум умеренный ветер", - заметила синоптик.
Однако, по ее словам, осень все же дает о себе знать снижением температуры.
"Правда, одеваться уже придется серьезно. Ведь температура воздуха неумолимо снижается. Ночью ожидается от 4 тепла до 4 мороза, днем +7 +12 градусов, на Западе и Юге +10 +14 градусов. В Киеве все, как у людей. Без осадков, туман, ночью 0-2 мороза, в окрестностях до -2-4 градусов, днем +7 +10 градусов", - пишет Диденко.
В воскресенье, говорит метеоролог, снижение температуры дополнят сильные ветры.
"На выходных синоптическая ситуация существенно не изменится. Однако некомфортным фактором станет усиление ветра в воскресенье, 11 ноября. А сочетание холода, ветра и туманной влажности даст ощущения значительно более низкую температуру воздуха. Поэтому в воскресенье одевайтесь особенно тепло. Пока хватайте фотокадрами туман и ноябрьское солнце, очень красиво)", - подытожила синоптик.