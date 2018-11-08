Синоптик предупредила украинцев о погоде в ближайшие дни 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из-за антициклона, который властвует в Украине, этими выходными ожидается несущественное снижение температуры воздуха и сильный ветер.