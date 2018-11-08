В Харькове полиция «поставила крест» на работе онлайн-порностудии: видео-факт

Как выяснилось, незаконный бизнес мужчина устроил в арендованной квартире в доме на улице 23 Августа в Шевченковском районе города. В квартире была установлена специальная компьютерная техника. Девушки-модели, используя вымышленные ник-неймы «общались» с клиентами в режиме реального времени с помощью веб-камер.
Как рассказала старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области Светлана Котик, организатором и координатором деятельности порностудии оказался 48-летний харьковчанин. Он отвечал за финансовое обеспечение. В частности, мужчина выдавал зарплату девушкам и штрафовал их за различные нарушения дисциплины.
– Данная информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, – отметили в полиции.