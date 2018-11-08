Харьковские ученые проведут квест

Уже традиционно проходят научные квесты для научной молодежи и студентов.
– В этом году мы проводим научный квест в Харьковском национальном аграрном университете им. Докучаева, – рассказывает руководитель Совета молодых ученых, советник председателя ХОГА Наталия Куфтерина. – Он состоится 10 ноября. Начало – в 10 часов. Заявки на участие в квесте подали 23 команды из разных вузов. Аграрный университет подготовил интересные задания для команд. В частности, им предложат найти плодородный грунт, узнать полезные ископаемые, разобрать семена культурных растений и т.д.
Различные мероприятия ко Дню науки состоятся и на территории других харьковских вузов. Например, в НТУ «ХПИ» одновременно с Днем открытых дверей 11 ноября состоится Фестиваль науки Science is FUN! В этот день на территории вуза будут действовать площадка робототехники и инжиниринга, лабораторно-экспериментальная зона, территория мастер-классов, будут проходить научно-познавательные и мотивационные лекции, презентации образовательных проектов, дискуссионная панель «Профессии будущего», экспресс-тестирование ВНО. Также запланировано выступление рок-групп: Rebel Yell (Cover-band), ВЛ8 (Rock-band). Начнутся мероприятия в 10:00 11 ноября.
Празднованием Всемирного дня науки мероприятия для ученых в Харьковской области не завершатся. Уже в начале декабря будут праздновать 100-летие основания Национальной академии наук. Мероприятия по случаю юбилейной даты проходят в области в течение всего года.
Всего проведено уже около 500 мероприятий. Это и конференции, научные, научно-технические выставки, конкурсы студенческих работ и тому подобное. В начале декабря состоятся торжества на областном уровне, – сообщил заместитель директора Департамента науки и образования ХОГА Владимир Игнатьев.
В Харькове и области сейчас действуют около 200 научных учреждений. Из них 18 – это учреждения НАН Украины, четыре национальных научных центра. По данным Департамента науки и образования ХОГА
, в области находятся 26 объектов, отнесенных к Национальному достоянию Украины, действует один технопарк государственного значения и работают 140 академиков и членов-корреспондентов Академии наук Украины.
– Харьковская облгосадминистрация и лично глава ХОГА Юлия Светличная уделяет большое внимание развитию и поддержке сферы науки в регионе. Руководитель области – сама молодой ученый, и она хорошо понимает ситуацию в этой сфере и заботится о молодых ученых,
На Харьковщине внедрены стипендии для лучших молодых и опытных ученых, размер которых в этом году увеличен в 2,5 раза по сравнению с 2017-м. При ХОГА уже второй год работает Совет молодых ученых, в состав которого входят 30 представителей науки (в основном – из вузов региона). Именно Совет является инициатором и организатором ряда мероприятий, которые состоятся в этом году по случаю Всемирного дня науки.