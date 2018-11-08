Каратисты состязались за Кубок Харьковской области 8 ноября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Школе высшего спортивного мастерства состоялся Кубок Харьковской области по каратэ JKS, который стал одним из этапов подготовки к Кубку Украины, который Харьков будет принимать в конце месяца.