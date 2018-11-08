Культура

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Обнаружено древнейшее изображение животного: фото-факт

Обнаружено древнейшее изображение животного: фото-факт
Австралийские ученые обнаружили в пещере на острове Борнео изображение странного похожего на корову животного.
Как сообщает ЗН со ссылкой на Live science, возраст рисунка оценивается в 40 тысяч лет, что означает, что он является древнейшим из известных на данный момент изображений животных.



Как подчеркивают исследователи, им было известно о рисунках в пещере на Борнео еще с 1994 года, но до этого времени не знали, когда были нарисованы эти изображения. Теперь же ученые установили, что возраст рисунков можно разделить на три основных периода. Первый из них датируется 52-40 тысячами лет назад и включает в себя трафаретные изображения рук, а также рисунки животных, в основном дикого быка бантенга.

Стиль живописи изменился около 20 тысяч лет назад, тогда рисунки выполнялись преимущественно в темно-пурпурном цвете, на них изображали абстрактные символы и фигуры людей. Третий период датируется четырьмя тысячами лет назад. В это время рисунки выполнялись в основном в черном цвете, на них изображали людей, лодки и геометрические фигуры.

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